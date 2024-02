Remont Stawku Zamkowego w Opolu. Po zimowej przerwie robotnicy wznowili prace remontowe

Obecnie roboty skupiają się przy budowie multimedialnej fontanny. Robotnicy murują betonowy krąg, w miejscu, gdzie będzie nowy wodotrysk.

- Bez wody w stawku Opole nie jest takie same - mówi Alina Wojciechowska, którą we wtorek spotkaliśmy w okolicy Stawku Zamkowego. - Czekam z wielką niecierpliwością na zakończenie remontu, no i na wiosnę, bo wówczas stawek ożyje. Bardzo lubię przesiadywać tu wieczorami.