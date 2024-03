Rolnicy spotkali się u wojewody. Kolejne protesty będą, ale nie będą już uderzać w zwykłych mieszkańców

Przewodniczący Brzęczek zwrócił także uwagę na szerszy kontekst problemu.

- To, czego doświadczamy dzisiaj na polskiej wsi, to nie tylko lokalny problem. Jest to część większej dyskusji na temat przyszłości rolnictwa w Europie, bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju. Mamy wspólny cel: zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, ochronić miejsca pracy w rolnictwie i przyczynić się do ochrony środowiska. To ambitne zadanie, ale jestem przekonany, że dzięki dialogowi i współpracy możemy znaleźć drogę naprzód - podsumował przewodniczący Solidarności regionu Śląska Opolskiego.