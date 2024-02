Rolnicy zablokowali ulice Strzelec Opolskich w proteście przeciwko unijnej polityce rolnej. Ruch na DK94 stanął niemal całkowicie

Protest trwał od godziny 10.00 do 13.00. Rolnicy z okolicznych miejscowości zjechali do Strzelec Opolskich swoimi ciągnikami, by zamanifestować swój sprzeciw wobec "Zielonego Ładu", importu zbóż z Ukrainy oraz coraz trudniejszych warunków do hodowli zwierząt.

O godz. 10.00 około 50 traktorów zablokowało ulice Opolską i Krakowską, czyli główną arterię miasta. W efekcie tego ruch stanął w miejscu, a korki sięgały kilku kilometrów.

Protestujący rolnicy podtrzymują trzy główne postulaty: