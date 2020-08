Rolniku, spisz się! 1 września rusza obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020. Do kiedy potrwa? Jakie są pytania?

Powszechny Spis Rolny 2020 - jak wziąć udział?

Dyrektor Kuźmicka przypomina - udział w spisie jest obowiązkowy (za uchylanie się od niego grozi grzywna do 5 tys. zł - przyp. red.), ale jest to obowiązek łatwy do spełnienia. - By dokonać spisu, wystarczy wejść na stronę www.spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Osoby, które mają problem z dostępem do internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych dostępnych w każdym urzędzie gminy. Pomocą służą tam przeszkoleni pod tym kątem pracownicy - podkreśla dyrektor.