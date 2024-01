Rozpoczęły się protesty na opolskich drogach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Unii

Kolumny protestujących rolników przejadą wokół Strzelec Opolskich i drogą krajową nr 40 do Ujazdu. Pojawią się na trasie Głubczyce – Kietrz, Większyce – Zakrzów koło Kędzierzyna Koźla, przejadą główną drogą przez Krapkowice i trasą wojewódzką między Krapkowicami a Głogówkiem. W Namysłowie protestujący przejadą przez miasto. W powiecie kluczborskim rolnicy wyjadrą na drogę krajową Kluczbork – Bąków. W powiecie oleskim przejadą wokół Olesna i na trasie Błachów – Dobrodzień. W powiecie brzeskim na trasę przejazdu kolumny pojazdów rolniczych wyznaczono pętlę od Grodkowa przez Łukowice Brzeskie, Pawłów, Żłobiznę, Pogorzelę z powrotem do Grodkowa.

W powiecie nyskim punkt zbiorczy protestujących rolników wyznaczono na parkingu zakładowym „Bioagry” w Goświnowicach. Tam o 10.45 odbędzie się konferencja prasowa organizatorów protestu. Możliwy jest także udział przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa. O 11 kolumna pojazdów przejedzie przez Nysę drogą krajową do Prudnika. Konferencja prasowa zapowiadana jest także na koniec protestu ok. 14 w Namysłowie.

Chcą zmienić politykę Unii Europejskiej

„Jest to szczególny moment, aby wyrazić nasze zjednoczenie i wspólny sprzeciw wobec bezcłowego importu towarów rolno - spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Strajk ma na celu obronę naszych praw i ma wywrzeć presję na Komisję Europejską aby zmieniła swoje podejście do niekontrolowanego napływu wszelkich towarów” – czytamy w internetowym apelu do rolników, aby przyłączyli się do strajku.