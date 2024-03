Ruszył proces wiceprezesów WiK. Agnieszka M. i Sebastian P. oskarżeni są wyrządzenie w spółce szkody w wysokości ponad 10 mln złotych

Agnieszka M. i Sebastian P. stanęli przed Sądem Okręgowym w Opolu oskarżeni o spowodowanie szkody w wysokości ponad 10 milionów złotych spółce Wodociągi i Kanalizacje. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła ich o zaniedbanie swoich obowiązków oraz nadużycie uprawnień przy organizacji przetargu i zawarciu umowy na dostawę energii dla WiK Opole. Prokurator Mariusz Moszowski podkreślił w akcie oskarżenia, że zarówno Agnieszka M. jak i Sebastian P. nie zbadali wystarczająco sytuacji na rynku energii elektrycznej, co spowodowało brak dostosowania regulaminu zamówień publicznych do aktualnych warunków rynkowych. Efektem tego było m.in. niedoprecyzowanie wymogów stawianych wykonawcom w przetargu oraz brak dokumentacji potwierdzającej ich zdolność finansową do realizacji zobowiązań.