Ireneusz Jaki wygrał w sądzie z Anną Habzdą. W tle wielka afera o niegospodarność

Anna Habzda przez wiele miesięcy dążyła do usunięcia ze stanowiska prezesa WiK Ireneusza Jakiego. Konflikt o wodociągach rozpoczął dwa lata temu. Wiosną 2022 roku prezes Jaki poinformował prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, że opolska spółka w budzącym wiele kontrowersji przetargu na prąd wybrała firmę, która po dziewięciu dniach wypowiedziała umowę zostawiając miejskiego dostawcę wody na lodzie. Wybrany w konkursie podmiot powinien ponieść konsekwencje takich działań, ale Wodociągi i Kanalizacje umorzyły większość jego zobowiązań.

Chodziło o wypowiedzi prezesa Ireneusza Jakiego krytykujące postępowanie szefowej rady nadzorczej WiK, którą na to stanowisko nominował prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Rozprawa odbyła się 15 lutego przed Sądem Okręgowym w Opolu. Anna Habzda twierdziła, że Ireneusz Jaki wypowiedziami w mediach naruszył jej dobra osobiste. Sam zainteresowany tłumaczył, że jedynie merytorycznie odpowiadał na nieuzasadnioną krytykę szefowej rady nadzorczej.

Kontrowersyjny przetarg na prąd

Kontrowersyjny przetarg - bez wiedzy prezesa - przeprowadzili jego zastępcy: Sebastian P. i Agnieszka M. Wygrała go firma Elektrix, która nie produkowała prądu, a była jedynie pośrednikiem w jego dostawach. Po sześciu miesiącach od ujawnienia afery, P. i M. usłyszeli zarzuty prokuratorskie.

Do niegospodarności miało dojść w okresie od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku. Podstawą zarzutów były ustalenia prokuratury, że członkowie zarządu WiK wybrali firmę, która nie przedstawiła zaświadczenia o zaleganiu składek ZUS, ale przede wszystkim nie miała licencji na świadczenie usług na cały okres świadczenia umowy.

W sumie sędziowie kilka razy razy orzekali w sprawach dotyczących afery w WiK i jej wątków. Sąd nie tylko podtrzymywał decyzje prokuratury mające zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, ale również nakazywał przywrócenie prezesa Ireneusza Jakiego do pracy. Pozbyć się go chciał się przede wszystkim prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i rada nadzorcza WiK w której większość stanowią nominaci włodarza miasta. Prezes Jaki mówi, że to w zemście za ujawnienie afery. Po raz ostatni został odwołany w listopadzie zeszłego roku.