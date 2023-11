Skrzyżowanie na granicy powiatów prudnickiego nyskiego. Przydałoby się rondo, ale kto je zbuduje?

Turyści jadący z Opola w Góry Opawskie, od września tego roku mogą się cieszyć nową, wygodną drogą powiatową z Łąki Prudnickiej do Moszczanki.

W przyszłym roku powiat prudnicki zmodernizuje jej ostatni odcinek, kilometr z Moszczanki do skrzyżowania dróg powiatowych w Pokrzywnej.

Starostwo dostało na to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Projektanci już pracują nad szczegółowymi rozwiązaniami.

- Projektanci wskazali nam, że najlepszym rozwiązaniem jest budowa ronda na wjeździe do Pokrzywnej. To bardzo racjonalna koncepcja – mówi NTO starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

W tym miejscu spotykają się trzy drogi powiatowe – dwie należące do powiatu nyskiego: z Pokrzywnej przez Jarnołtówek do Głuchołaz oraz z Pokrzywnej do Dębowca a także jedna droga powiatu prudnickiego, prowadząca do Moszczanki i Łąki Prudnickiej.

Ich skrzyżowanie ma na środku wysepkę, właściwie już można by tu wprowadzić ruch okrężny. Mapa geodezyjna pokazuje jednak bardzo skomplikowany układ działek. Większa część skrzyżowania z wysepką leży na działce drogowej starostwa w Prudniku.