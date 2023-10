Sąd dał zielone światło dla budowy trasy średnicowej i oddalił skargi ekologów. Ta inwestycja przyniesie prawdziwą rewolucję w komunikacji

To właśnie obawa o los tego drzewa i jego ekosystemu skłoniła grupę aktywistów oraz mieszkańców Pasieki do zorganizowania protestu przeciwko inwestycji. Ich głównym argumentem była ochrona środowiska naturalnego i unikalnych wartości przyrodniczych tego terenu oraz bliska odległość od zabudowań mieszkalnych.

Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu budowy trasy średnicowej w Opolu. Na decyzję sądu wpłynęło jednak zażalenie ze strony Miejskiego Zarządu Dróg i dziś (18.10.) prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski poinformował, że sąd ostatecznie przychylił się do argumentów miasta. A to oznacza, że inwestycja nie narusza przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz terenów cennych przyrodniczo.

Ale to nie koniec dobrych wieści. Sąd administracyjny nie tylko zaakceptował decyzję środowiskową, ale także dokładnie przeanalizował proces jej wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wynik tej analizy był jednoznaczny – nie dopatrzono się żadnych błędów czy nieprawidłowości w procedurze wydawania decyzji.

Trasa średnicowa poprawi komunikację w Opolu

Koncepcja trasy średnicowej zakłada, że będzie się ona rozpoczynać za dworcem kolejowym w okolicy Bursy na ul. Struga, następnie przecinać Pasiekę, by skończyć się na ul. Prószkowskiej w okolicy ronda Politechniki Opolskiej.

To ogromny krok naprzód w realizacji jednej z najważniejszych inwestycji dla Opola. Trasa Średnicowa od dawna budziła emocje i była przedmiotem wielu kontrowersji. Jednak teraz, po decyzji Sądu Administracyjnego, można spodziewać się rozpoczęcia prac budowlanych.

Decyzja ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju infrastruktury w Opolu, ale także dla gospodarki regionu i komfortu życia mieszkańców. Trasa Średnicowa ma na celu rozładowanie ruchu w centrum miasta, co przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych i zmniejszenia korków. To również ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony środowiska poprzez wyprowadzenie ruchu ciężarówek z ścisłego centrum.