Jedziesz na majówkę? Nie łam przepisów, bo wrócisz do domu pieszo. Na tej drodze łatwo stracić prawo jazdy

Droga wojewódzka 414 z Opola do Prudnika, to trasa piękna widokowo, dobra technicznie i pełna prostych, długich odcinków poza terenie zabudowanym, co skłania do mocniejszego wciśnięcia gazu. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że zdarzają się tam odcinki z terenem zabudowanym i inne ograniczenia szybkości. Można też trafić na patrol policji z radarem.

Patrole ruchu drogowego pojawiły się także na nowej drodze powiatowej z Łąki Prudnickiej do Moszczanki, która dalej prowadzi do Pokrzywnej i Jarnołtówka. Tam też nie brakuje samochodów turystów, jadących w Góry Opawskie.

Jak informuje asp. Andrzej Spyrka z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w ciągu 3 ostatnich dni kwietnia na tych trasach czterech kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Policyjny radar namierzył ich w Dębinie, Dobroszewicach i Moszczance.