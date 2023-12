Słowo Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na święta Bożego Narodzenia. Ksiądz Biskup nawiązał do osobistych przeżyć w czasie choroby

W swoim wystąpieniu do wiernych bp. Andrzej Czaja powołał się na swoje tegoroczne przeżycia związane z ciężką chorobą i kilkukrotną hospitalizacją.

- W lipcu mogło mnie już zabraknąć na tym świecie. W ostatnim tygodniu przed świętami mogliście mnie pochować, bo lekarze, jako narzędzia w rękach Boskiej Opatrzności, cudownie wręcz ocalili, jak sami stwierdzili – mówił biskup z Międzydiecezjalnego Seminarium Duchowego w Opolu. - Pan Bóg chciał, żebym żył, bo On i tylko On jest dawcą, ale i Panem życia każdego z nas. Więc moi drodzy, nie oddawajmy tego naszego jedynego życia bożkom tego świata. Choć one mają uszy nie słyszą tego, co skołatane w naszych sercach. Choć mają oczy nie widzą i nie chcą widzieć tych głębszych pragnień naszych dusz. Nie dbają o to. I nie próbujmy też zatrzymać swojego życia dla siebie, bo go nie zatrzymamy. Nie jesteśmy w stanie. Jeden jest Pan naszego życia. Oddać Mu życie, to uchwycić najgłębszy sens naszego życia.