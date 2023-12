Słynny burmistrz Opola Karol Musioł. Takiego Papy Musioła nie znaliście [ZDJĘCIA]

- Plac Wolności to to „dziecko” Karola Musioła. Marzył on nie tylko o tym, aby miasto było piękne, ale także bardzo zielone. Aby miało miejsca, gdzie ludzie mogą się spotykać, rozmawiać i słuchać muzyki - wspominał Andrzej Hamada, architekt i miłośnik historii Opola, który osobiście znał Musioła. - Dlatego z placu usunięto pozostałości budynku rejencji, a także kamienice stojące w miejscu obecnego pomnika Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego. To pozwoliło stworzyć sporą przestrzeń, która pomieściła nie tylko piękną fontannę, zaprojektowaną przez Floriana Jesionowskiego, ale również muszlę koncertową. Dziś plac Wolności niektórym już się opatrzył, ale wówczas ten teren w środku miasta to była rewelacja.