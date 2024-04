Weegree AZS Politechnika Opolska powrócił z Bydgoszczy z jednym zwycięstwem

Powody do zadowolenia opolanie mieli po spotkaniu otwierającym rywalizację w 1/4 finału, wygranym 81:79. Pierwsze trzy kwarty rozegrali w nim wręcz popisowo. W każdej z nich byli lepsi od przeciwnika. I choć poszczególne odsłony wygrywali nieznacznie (kolejno 23:19, 22:19 i 20:17), to dzięki konsekwentnej grze przed ostatnią częścią gry mieli aż 10 punktów zaliczki. Czwarta kwarta okazała się jednak dla Weegree AZS-u zdecydowanie najtrudniejsza. Zespół z Bydgoszczy pokazał ogromny charakter, ani na moment nie wątpiąc w możliwość odrobienia strat. Dzięki temu na 8 sekund przed końcem doprowadził do remisu 79:79. Ostatnie słowo należało jednak do ekipy z Opola, której wygraną zapewnił znakomicie dysponowany Kareem Reid (24 pkt).

W drugim starciu obie drużyny niejako zamieniły się rolami. Z tą różnicą, że Astoria przeważała w niej mocniej niż Weegree w pierwszej potyczce. Bydgoszczanie wygrali na tyle zdecydowanie każdą z trzech pierwszych kwart, że do ostatniej przystępowali z bardzo wysokim prowadzeniem 68:47. Ostatecznie zwyciężyli 83:76, głównie dlatego, że w ostatnich trzech minutach rywalizacji rzucili tylko cztery punkty.