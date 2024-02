Rolnicy zablokowali ulicę Piastowską w Opolu. Wojewoda Monika Jurek obiecała podjęcie działań. Do protestujących przyjechał poseł Skalik

Wojewoda opolski spotkała się z rolnikami

W poniedziałek 19 lutego spotkanie przedstawicieli rolników z wojewodą Moniką Jurek doszło do skutku. Rozmowa w urzędzie wojewódzkim trwała dwie godziny.

Po spotkaniu wojewoda wyszła do zebranych przed urzędem wojewódzkim protestujących i podsumowując rozmowę, zapowiedziała podjęcie działań w trzech obszarach. Pierwsze to zainicjowanie wystosowania wspólnego listu wojewodów do premiera Donalda Tuska z żądaniem rolników zamknięcia granicy. Kolejnym krokiem ma być zaangażowanie inspekcji podległych wojewodzie do usprawnienia nadzoru nad produktami rolnymi przybywającymi na teren województwa opolskiego. Ostatnia zapowiedź dotyczy stworzenia przy wojewodzie zespołu doradczego złożonego z przedstawicieli rolników z każdego powiatu. Pierwsze spotkanie zespołu ma odbyć się już w piątek 23 lutego.