Spotkanie opłatkowe dla kombatantów w opolskim urzędzie wojewódzkim. O tych bohaterach nie można nigdy zapomnieć

Wojewoda podkreślił, że taka chwila ma dla kombatantów szczególne znaczenie, stanowiąc okazję do przypomnienia sobie ważnych wydarzeń minionego roku – szczególnie, że kombatanci regularnie brali udział w wielu wydarzeniach patriotycznych organizowanych w naszym województwie.

- Dlatego też, spotkanie przy opłatku staje się miejscem nie tylko tradycyjnych życzeń, ale również refleksji nad minionym czasem – tłumaczy wojewoda Kłosowski.

Obecność księdza biskupa wprowadziła dodatkowy element uroczystości, podkreślając, że błogosławieństwo Kościoła zawsze nadaje wyjątkowy charakter takim spotkaniom.

Waldemar Musioł, biskup pomocniczy, skoncentrował się na życzeniach zdrowia dla wszystkich zaproszonych gości. Wspomniał również o wdzięczności społeczeństwa, Kościoła i Urzędu Wojewódzkiego wobec kombatantów.

- To właśnie dzięki nim przechodzi dziedzictwo i wartości, które stanowią fundament społeczeństwa – podkreślał biskup.

Biskup Musioł tłumaczył także, że coroczne spotkanie opłatkowe dla kombatantów w opolskim urzędzie wojewódzkim to nie tylko tradycyjne świętowanie przed Bożym Narodzeniem. To także hołd dla tych, którzy swoim życiem i działaniami przyczyniają się do budowania silnych fundamentów społeczeństwa. Niech nadchodzące święta będą dla kombatantów czasem spokoju, zdrowia i refleksji nad wartościami, które przekazują kolejnym pokoleniom.