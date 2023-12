Sprawdzamy, gdzie jest najgorsze powietrze na Opolszczyźnie. Na co się narażamy oddychając? Przed wyjściem z domu warto to sprawdzić

Jakość powietrza można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Państwowa sieć monitoringu powietrza utrzymuje na terenie województwa opolskiego 8 stacji pomiarowo kontrolnych, których wyniki na bieżąco można śledzić w Internecie na stronie powietrze.gios.gov.pl.

W czwartek 7 grudnia o godzinie 10 rano trzy stacje wskazywały na złą jakość powietrza, a jest to pora dnia, kiedy dymów jest jeszcze stosunkowo mało. Pod względem pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5 najwyższe stężenia notowano w Nysie przy ul. Rodziewiczówny. O godzinie 10 pyłu PM 2,5 było 80 mikrogramów w metrze sześciennym powietrza, przy czym dopuszczalna norma średniodobowa wynosi 25 mikrogramów. Od godzin nocnych we wtorek 5 grudnia stężenie PM 2,5 na stacji kontrolnej w Nysie nie spadło poniżej 40 mikrogramów, a w nocy dochodziło do 160 mikrogramów.

Równie wysokie jest w Nysie stężenie grubszego pyłu PM 10. Nocami dochodzi do 180 mikrogramów przy dopuszczalnym poziomie średniodobowym 50.