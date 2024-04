Śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Przez złotą algę wyłowiono prawie 100 sztuk. Wysoka woda opóźnia dramat

Jak potwierdziły badania, wykonywane po zatruciu Odry w 2022 roku, w Kanale Gliwickim bytuje już stale tzw. złota alga. To glon, który w sprzyjających warunkach wypuszcza toksynę, śmiertelnie groźną dla całego życia biologicznego w rzece. W ciepłym okresie roku glon spływa z wodą do Odry, a jego rozwojowi sprzyja także niski stan wody w rzece i jej wysoka temperatura. Tragiczne w skutkach jest także wysokie zasolenie, mieszone wysoką przewodnością wody. Zasolona woda jest zrzucana do Kanału Gliwickiego legalnie przez kopalnie na Górnym Śląsku, które w ten sposób zagospodarowują wody wypompowywane z podziemnych złoży.

Kontrole w zakładach i oczyszczalniach

Wody Polskie kontrolują także pozwolenia wodno - prawne na zrzut ścieków do Odry i w jej dorzeczu dla 255 zakładów i oczyszczalni ścieków. Do tej pory zakończono 58 takich kontroli. Na terenie Wód Polskich we Wrocławiu i w Gliwicach (czyli także w województwie opolskim) cofnięto 4 pozwolenia, a w 8 przypadkach stwierdzono, że ścieki zrzucano na podstawie pozwolenia, które już wygasło. Poza tym Wody Polskie ujawniają i likwidują w terenie kolejne nielegalne rury ze ściekami, prowadzące do Odry lub jej dopływów.