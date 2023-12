To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa

Rusztowanie, z którego korzystają budowniczowie boreckiej stajenki, jest niezmienne. Powstało ono 40 lat temu. Ma 6 metrów wysokości, a łącznie ze stajenką 14 metrów, i zajmuje powierzchnię 70 m2.

Jest naprawdę solidną konstrukcją, która musi utrzymać bogatą aranżację, złożoną z choinek, figur ludzi i zwierząt, których w sumie jest około 70.

- Staramy się co roku zmieniać aranżację, ale wiadomo, że posiadając określoną liczbę elementów, siłą rzeczy co kilka lat mogą one być do siebie podobne – informuje Hubert Imiołczyk. – Natomiast elementem, który co roku zmieniamy i nigdy się on nie powtarza, jest szopka, gdzie gościmy Świętą Rodzinę.