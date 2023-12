Stanisław Pszenica układa obrazy z puzzli. To dla niego forma rehabilitacji po udarze

Do tej pory Stanisław Pszenica ułożył około 40 tysięcy puzzli, co daje 35 obrazów o bardzo różnej tematyce, np. martwe natury, mapy, pejzaże, zwierzęta, kwiaty itp. Można je zobaczyć w kluczborskiej bibliotece.

- Co ciekawe, mąż układa puzzle tylko lewą ręką, gdyż ta jest sprawna. Stało się to dla niego rodzajem rehabilitacji – mówi pani Bogumiła. - To ważne, że ma pasję. A ja bardzo się cieszę i go w tym wspieram, bo ma swój cel i do niego dąży. Wystawa jest też po to, aby pokazać, że osoba niepełnosprawna również coś potrafi i może motywować innych do działania.