Starlinki nad Polską. W nocy z 5/6 czerwca warto patrzeć w niebo. Wystartowała misja Starlink G8-5

Jak informuje portal spacex.com.pl, Starlink Group 8-5 (Starlink-171) to kolejna misja podczas której na orbitę wyniesione zostały satelity budowanej przez SpaceX konstelacji Starlink w nowej wersji.

Są to satelity o masie około 730 kg nazywane przez SpaceX Starlink V2 Mini, oznaczone w dokumentach przekazanych do Federalnej Komisji Łączności (FCC) jako F9-2. Jest to mniejsza wersja mających ważyć około 2000 kg satelitów Starlink V2 przeznaczonych do większych osłon ładunku rakiety Starship. Mniejszą wersję zaprojektowano tak, aby satelity mieściły się w osłonie ładunku rakiety Falcon 9 - czytamy