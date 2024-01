Strażacy pojechali do pożaru w Czechach. Niedługo po tym w polskich wodociągach zabrakło wody

Na miejscu strażacy uznali, że wodę będą czerpać z hydrantu przy dawnej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gierałcicach, bo tam jest najbliżej. Dwa gaśnicze samochody polskie i jeden czeski wykorzystały łącznie ok. 25 metrów sześciennych wody. Efekt był taki, że w wodociągu zabrakło wody.

Czeskie Kolnowice i polskie Gierałcice dzieli granica państwa, ale domy obu wiosek znajdują się w odległości zaledwie 200 metrów od siebie. W niedzielę 28 stycznia o 4:00 rano w Kolnowicach wybuchł pożar niezamieszkanego domu. Do pomocy przy gaszeniu poproszono także polską straż, a dyżurny z komendy powiatowej straży w Nysie wysłał tam dwie najbliższe jednostki, między innymi OSP z Gierałcic. Polska i czeska straż ma podpisane umowy o wzajemnej pomocy na pograniczu, wspólne akcje zdarzają się kilka razy w roku.

- Faktycznie, w czasie akcji gaśniczej doszło do wypompowania wody z sieci wodociągowej – przyznaje Dariusz Wór – Grech, prezes głuchołaskiej spółki „Wodociągi”.

Gierałcice znajdują się na Przedgórzu Sudeckim. Zabudowa wspina się stopniowo na wzgórza aż do czeskiej granicy, gdzie jest najwyżej. Miejscowy wodociąg czerpie wodę z podziemnego ujęcia w sąsiednich Sławniowicach. Aby poradzić sobie ze wzrostem wysokości, w wiosce jest kilka stacji hydroforowych, pompujących wodę coraz wyżej. Napełnienie takiej sieci jest skomplikowane i trochę trwa.

Na dodatek w czasie niedzielnej akcji gaśniczej doszło do awarii wodociągu. W niedzielę i poniedziałek pracownicy „Wodociągów” ustalali, gdzie do niej doszło. To znów wymusiło czasowe ograniczenie ciśnienia wody w sieci. Na suche krany zżymają się jednak mieszkańcy miejscowości.