Strażacy walczą z podtopieniami. Niebezpieczna sytuacja w północnej części Opolszczyzny

- Na bieżąco woda jest wypompowywana z piwnic. Trwa również budowa zastawki, która ma ograniczyć napływanie wody do samego Kluczborka- tłumaczy kapitan Karol Grzyb, rzecznik prasowy KP PSP w Kluczborku.

Do godziny 15.00 w powiecie kluczborskim na szczęście nie odnotowano poważnych strat w mieniu.

Jednak według informacji przesłanych z IMGW, najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest na Prośnie w powiecie oleskim.

W poniedziałek konieczna była pierwsza interwencja.

- Mieliśmy problem z drogą w Pawłowicach, ale póki co sytuacja jest rozwiązana. Zostały wykonane przekopy przez naszą spółkę ZUK i straż - informuje burmistrz Gorzowa Śląskiego Rafał Kotarski. - Informacje o zalewanych gruntach dochodziły do nas chyba z każdej miejscowości gminy, ale w czasie ostatniej doby nie było interwencji do pompowania wody z piwnic.