Świąteczne atrakcje w Turawa Park. Przygotowano je z myślą o klientach

MIKOŁAJKI

CHOINKA POD CHOINKĘ

ŚWIĄTECZNA DEKORATORNIA PREZENTÓW

W niedzielę (17 grudnia) od godziny11:00 do 19:00 będzie można skorzystać z usługi bezpłatnego pakowania prezentów zakupionych w CH Turawa Park. Bo, jak przekonują organizatorzy, ładnie zapakowany upominek to połowa sukcesu.

MAGIA PREZENTÓW W APLIKACJI TURAWA PARK!

Dołącz do Programu Lojalnościowego rejestrując się w aplikacji Turawa Park w dniach 9, 16 lub 17 grudnia, aby otrzymać 100 punktów na start, za które odbierzesz kartę podarunkową Turawa Park o wartości 30 zł. Członkowie programu zyskują dodatkowe punkty za wizyty w centrum - skanuj kod QR w strefie wydarzenia. Odkrywaj fantastyczne nagrody i korzyści w aplikacji Turawa Park! - tłumaczą organizatorzy akcji.

Okres przedświąteczny to również okazja do skorzystania z innych propozycji skierowanych w stronę klientów.

ŚWIĄTECZNA STREFA ZDJĘCIOWA

Od 9 do 17 grudnia Centrum Handlowe Turawa Park zaprasza do korzystania ze świątecznej aranżacji, idealnej do pamiątkowych zdjęć.