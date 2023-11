Święto Niepodległości. Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę trwało aż do 1922 roku

14 listopada 1918 r. Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu władzę cywilną. Następnie podporządkowały się mu Tymczasowy Rząd Ludowy Daszyńskiego i Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego.18 listopada 1918 r.Piłsudski powołał rząd koalicyjny. Na jego czele stanął socjalista Jędrzej Moraczewski. Rządu nie poparła Narodowa Demokracja, a także część ludowców.22 listopada 1918 r. Wydany został dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Na jego mocy Józef Piłsudski aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego miał sprawować tę najwyższą władzę jako Tymczasowy Naczelnik Państwa. On mianował członków rządu, a projekty Rady Ministrów podlegały jego zatwierdzeniu.26 grudnia 1918 r. Do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, wielki pianista i polityk. Dzień później wybucha powstanie wielkopolskie. Wojska powstańcze szybko rozrosły się w liczącą ponad 70 tys. żołnierzy Armię Wielkopolską.16 stycznia 1919 r.Rząd Moraczewskiego podaje się do dymisji. Na czele nowego rządu – popieranego przez wszystkie główne siły polityczne – staje Ignacy Paderewski.18 stycznia 1919 r. Rozpoczyna się konferencja pokojowa w Paryżu. Polskę reprezentowali Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Pod ich przewodnictwem Polska zyskuje bardzo wiele. Do maja 1919 roku udało się uzyskać obietnicę otrzymania części Śląska i przyłączenia Wielkopolski oraz części Pomorza z dostępem do Bałtyku.Na zdjęciu: Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski.

