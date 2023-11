Świstak jest oficjalną maskotką jednej z kluczborskich szkół. Pasował go sam dyrektor

- Pomysł został zaczerpnięty z amerykańskiej tradycji – mówi Bianka Grybek, nauczycielka angielskiego w ZSLT. – Nawiązuje on do miasteczka Punxsutawney, gdzie 2 lutego obchodzony jest Dzień Świstaka.

Wtedy świstak Phil wychodzi z nory. Jeśli ujrzy swój cień, będzie to oznaczało ni mniej, ni więcej 6 tygodni srogiej zimy.

- Ale Dzień świstaka to również tytuł kultowego filmu – tłumaczy Bianka Grybek. Opowiada on historię Phila, zgorzkniałego prezentera pogody w telewizji, który wyjeżdża do miasteczka Punxsutawney, aby zrelacjonować coroczne Święto Świstaka. Wieczorem dochodzi do wniosku, że był to najgorszy dzień w jego życiu.