Szlachetna Paczka otworzyła bazę potrzebujących rodzin. Na liście jest już 170 rodzin z Opolszczyzny. Jak można zostać darczyńcą?

- Te rodziny nie mają dużych potrzeb. Dla nas to są zwykłe, codzienne rzeczy, a dla nich jedzenie czy chemia to są priorytetowe sprawy. Niektórzy ludzie nie mają co włożyć do garnka, swoje oddają dzieciom. To jest przykre - mówi Małgorzata Dąbrowska, wolontariuszka z rejonu Opole Północ.