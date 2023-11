Szpital w Prudniku będzie się specjalizował w leczeniu niewydolności oddechowej. Potrzebujących ludzi mogą być na Opolszczyźnie setki

- Na co choruję? Szybciej będzie, jeśli powiem na co nie choruję – mówi nie zdejmując maski kolejny pacjent oddziału - Marian Kantysz z Jasienicy Górnej koło Otmuchowa. - Przez rok nie mogłem zasnąć, tlen miałem na bardzo niskim poziomie. Jestem leczony tlenem, ale dotychczasowy koncentrator tlenu, jaki mam w domu, nie pomagał mi wystarczająco. W tej chwili dr Renata Franke zaproponowała mi inny aparat, który ratuje mi życie. Czuję się, jakbym się na nowo urodził.

Powiedzcie ludziom, że leczenie jest możliwe

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddechowej w Prudniku, to 14 łóżek wydzielonych w osobnym skrzydle szpitala, tylko dla tych pacjentów, z osobnym personelem i specjalistycznym sprzętem medycznym. Ośrodek działa w ramach szpitalnego oddziału internistycznego. Trafiają tu pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową i to w takim stadium, gdy nie są w stanie samodzielnie oddychać. Ta niewydolność jest wywoływana chorobami płuc, klatki piersiowej, ale też z innymi schorzeniami. Ich układ oddechowy nie eliminuje dwutlenku węgla i nie może właściwie dotlenić organizmu. Pacjenci mają zaburzony komfort życia, odczuwają powikłania psychosomatyczne, są na co dzień senni, często chorują, nie jest w stanie pracować. Bardzo często dochodzi u nich do powikłań głównie w układzie sercowo – naczyniowego, co skraca życie.