Szymon Ogłaza nowym marszałkiem województwa opolskiego. Co z wakatem w zarządzie województwa?

Nowy marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza przez ostatnie dziewięć lat był członkiem zarządu województwa opolskiego. W przeszłości pełnił także funkcję dyrektora gabinetu wojewody i był radnym Opola.

Szymon Ogłaza zapowiedział, że nie należy się spodziewać żadnych radykalnych zmian.

- To nie rewolucja, to nie przewrót. To kontynuacja i sukcesja - mówi nowy marszałek województwa opolskiego. - Umawiamy się na sierpień i mam nadzieję, że wtedy pokażemy z pozostałymi członkami zarządu co planujemy na najbliższe pięć lat i jak ta kadencja będzie wyglądać. Dziś kończymy cały cykl wyborczy, który był dla nas niezwykle wyczerpujący, ale również satysfakcjonujący, a jego zwieńczeniem jest wybór marszałka Andrzeja Buły na europosła.