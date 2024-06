Zmiany w regulaminach piłkarskich rozgrywek. Na to drużyny z województwa opolskiego musza zwrócić uwagę

Jedną z najważniejszych zmian dotykających drużyny z Opolszczyzny, będzie spadek jednego zespołu więcej z 3 ligi. Od nowego sezonu do niższej ligi spadną 4 ekipy. Ich miejsce, podobnie jak w poprzednich sezonach, zajmą mistrzowie poszczególnych rozgrywek 4-ligowych. Od nowego sezonu opłaci się być również wicemistrzem 4 ligi. Gdyby nowe przepisy obowiązywały wcześniej, Małapanew Ozimek zmierzyłaby się o jedno miejsce w barażach z ekipami z województw śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego

Nie będzie już baraży o utrzymanie w BS w Leśnicy 4. Lidze Opolskiej. Bezpośrednio do niższej klasy spadną dwie najsłabsze drużyny w sezonie 2024/2025. Podobnie jak w poprzednich latach, do 4 ligi awansują zwycięzcy obu grup okręgówki. O kolejne miejsce powalczą ekipy z drugiego miejsca, które zmierzą się ze sobą w bezpośrednim barażu.

Ciekawe zmiany dotyczą również rozgrywek A klasy. Wszystkie ekipy występujące na tym poziomie będą zobowiązane do wypełnienia w systemie Extranet składów meczowych przed rozpoczęciem danego spotkania. Mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do zmian wejdą one w życie dopiero od 2025 roku.

Sporo emocji budzi pomysł wprowadzenia zmian powrotnych w B klasie. Od nowego sezonu wszystkie ekipy występujące na tym poziomie rozgrywkowym będą miały możliwość przeprowadzania zmian powrotnych bez ograniczeń. Podobnie jak w przypadku innych zmian, taka roszada będzie zgłaszana u sędziego zawodów, który umożliwi jej przeprowadzenie w przerwie.