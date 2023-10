Tak młodzież z "Plastyka" widzi Nysę. W szkolnej galerii liceum plastycznego prezentowana jest wystawa poplenerowa prac młodych artystów

- Piękno architektury nyskiej, piękno krajobrazów, parków, roślin jest w jakiś sposób wyrażone na tych rysunkach, obrazach - mówił dyrektor. - To z jednej strony jest realizowanie naszej podstawy programowej, którą jest przeprowadzanie uczących świeżości zajęć plenerowych, a z drugiej – uczymy obserwacji, zauważania miejsca w którym się żyje.

Jednym z gości wernisażu był burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

- Dziękuję za pomysł. 800-lecie miasta jest okazją do tego, aby o naszym mieście opowiedzieć więcej i to, że się zaangażowaliście jest dla mnie wielką przyjemnością. To są piękne prace. Mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać je w naszych materiałach informacyjnych, żeby cieszyły oko mieszkańców miasta - powiedział burmistrz.