Nie żyje znany opolski artysta. Zdjęcie z jego rzeźbą dzieci w Opolu robią sobie od ponad pół wieku

- Na posesji obok tego garażu leżało mnóstwo filtrów do masek przeciwgazowych. Ludzie brali je, podejrzewam m.in. po to, żeby filtrować bimber – wspominał rzeźbiarz w rozmowie z nto. - Szukałem wypełnienia, a że filtry były pod ręką, to wykorzystałem akurat je. Dzięki temu nie potrzeba było tyle betonu, więc rzeźby były lżejsze. Dziś pewnie wykorzystałbym styropian, ale wtedy brało się to, co było.