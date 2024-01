Tak w 2024 roku zmieni się Opolszczyzna. Na niektóre z tych inwestycji czekają całe pokolenia Opolan

W przyszłych roku w naszym regionie zostanie zrealizowanych kilka kluczowych inwestycji. Będzie m.in. efektowny stadion piłkarski, a przez nasz region przebiegać ma trasa ekspresowa. Zobaczcie, co jeszcze zmieni się na Opolszczyźnie w 2024 roku.

Pokolenia kibiców marzyły o takim stadionie

W 2024 roku najważniejszą inwestycją w Opolu jest zakończenie budowy nowego stadionu piłkarskiego przy ulicy Północnej. Od połowy poprzedniego roku trwają intensywne prace nad tym nowoczesnym obiektem, który ma pomieścić imponującą liczbę 11,5 tysiąca kibiców. Po zakończeniu budowy, stanie się on największym i najnowocześniejszym stadionem piłkarskim na Opolszczyźnie. Inwestycja ta spełni marzenie wielu pokoleń kibiców Odry Opole, którzy z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie prac nad nowym domem dla swojej ukochanej drużyny piłkarskiej – najlepszej w województwie. Drużyny, która w poprzednim sezonie zbliżyła się do gry w Ekstraklasie, co z pewnością dodaje emocji związanych z nowym obiektem Całkowity koszt projektu nowego stadionu opiewa na imponującą kwotę blisko 160 milionów złotych netto, co przekłada się na ponad 200 milionów złotych brutto. Stadion miejski w Opolu ma zostać ukończony i oddany do użytku pod koniec 2024 roku, co stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury sportowej regionu. Opolanie niecierpliwie oczekują na chwile, gdy nowy obiekt stanie się miejscem nie tylko dla emocjonujących rozgrywek piłkarskich, ale także centrum sportowych wydarzeń i spotkań społeczności lokalnej.

Wybory i inwestycje

7 kwietnia mieszkańcy Polski pójdą do urny wybierać nowych radnych w gminach, powiatach i samorządzie wojewódzkim. W części gmin dojdzie do zmian we władzach samorządowych, nowi ludzie przedstawią nowe projekty i pomysły. W trakcie kampanii może też dojść do nasilenia walki politycznej, przeniesionej na szczebel samorządowy.

Dla Nysy to będzie ważny rok pod względem gospodarczy. Rozpocznie się budowa drugiej ogromnej fabryki materiałów katodowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, której inwestorem jest spółka Ionway, powołana przez belgijską firmę , obecną już w Nysie oraz Volkswagena. Istniejący już zakład elementów katodowych do akumulatorów aut elektrycznych Umicore planuje znacznie zwiększyć produkcje i zatrudnienie. Do Nysy będą dojeżdżać pracownicy z całej okolicy. Przy północnej obwodnicy miasta powstanie potężne miasto przemysłowe.

W Nysie ma się rozpocząć budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Orląt Lwowskich na 350 mieszkań. Powstanie osobna, nowa dzielnica na szczerym polu. Budowa nowych bloków ruszy także w Głuchołazach, ale prawdopodobnie również w Prudniku i Otmuchowie, gdzie od lat nie było budownictwa wielorodzinnego. Te inwestycje poprowadzą międzygminne Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Sporo się będzie dziać na drogach, gdzie samorządy zaplanowały wyjątkowo dużo inwestycji o charakterze lokalnym. Do użytku oddany zostanie ważny końcowy odcinek drogi krajowej Opole - Nysa, co bardzo zwiększy komfort podróży. Mieszkańcy Nysy nadal czekać będą jednak na trzeci most, niezbędny dla rozładowania lokalnego ruchu.

Przybędzie nam farm wiatrowych, co będziemy widzieć w czasie podróży po województwie.

Koreańczycy wchodzą do miasta

Piąty producent stali na świecie, wytwórca rdzeni do silników aut elektrycznych, hybrydowych oraz tych napędzanych wodorem zainwestuje w Brzegu. Koreańska grupa kapitałowa POSCO ma w ten sposób powiększyć moce wytwórcze i poszerzyć swój rynek zbytu o Europę. To przełomowa inwestycja nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu, która pochłonie 183 miliony złotych. Ponadto rok 2024 może być kluczowy w kontekście budowy obwodnicy Brzegu, na którą mieszkańcy Brzegu czekają już długie lata.

Już niebawem będzie gotowy cały odcinek S11 na Opolszczyźnie

Na początku roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Przypomnijmy, że w tym roku oddano obwodnicę Olesna, która jest 25-kilometrowym odcinkiem S11. Po budowie kolejnego kawałka drogi, która ma się zakończyć według planów w 2027 roku, Opolszczyzna będzie mieć już cały odcinek ekspresówki na swoim terenie.

Mieszkańcy czekają na basen

Trwa budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Zbudowane zostały już fundamenty i konstrukcja niecki na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, m.in. ze zjeżdżalnią wodną. Drugi basen w Oleśnie (jest jeszcze kryta pływalnia Oleska Laguna ze 106-metrową zjeżdżalnią wodną) zostanie oddany do użytku przed sezonem wakacyjnym 2024 roku.

Te mury nie runą

W 2024 roku zakończy się renowacja sporego odcinka zabytkowych murów miejskich w Byczynie. To przedsięwzięcie bez precedensu ze względu na skalę, koszty i znaczenie. Po pierwsze dzięki remontowi jedna z największych perełek architektonicznych Ziemi Kluczborskiej zostanie uratowana przed ruiną. Po drugie region zyska nową atrakcję turystyczną, gdyż wieża Polska ma zostać zmodernizowana i udostępniona zwiedzającym. Będzie poświęcona słynnej bitwie pod Byczyną, do której doszło w 1588 roku i jej głównemu bohaterowi, czyli hetmanowi Janowi Zamoyskiemu. Koszt prac ma wynieść około 8 mln zł.

Dworzec podnosi się po pożarze

Przed końcem roku ma zakończyć się pierwszy etap prac w budynku dawnego dworca kolejowego w Głubczycach. Zostaną wykonane nowe stropy, dach i części elewacji. Wkrótce gmina ogłosi przetarg na wykonanie pozostałej części elewacji. Po tych pracach zabytkowy obiekt jeszcze nie będzie służył mieszkańcom, ale przynajmniej jego wygląd będzie cieszył oko.

W sąsiedztwie Głubczyc leżą Grobniki. To wieś o zabytkowym zespole zabudowy z XVIII i XIX wieku. Zabytkowy jest też tamtejszy kościół parafialny pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Grobnikach. W nowym roku świątynia odzyska dawny wygląd. Poza remontem dachu, zostanie zrekonstruowany hełm wieży kościelnej. Fundusze na ten cel pochodzą z rządowego programu Polski Ład (ponad 1,2 mln zł) i Lasów Państwowych (100 tys. zł).

Biznes uwielbia Ujazd

Gmina Ujazd szykuje się na spory napływ inwestycji, które dadzą mieszkańcom powiatu strzeleckiego nowe miejsca pracy. Swoją siedzibę w strefie gospodarczej przy autostradzie A4 wybuduje m.in. firma Meltmann, która jest polskim producentem części do maszyn wykorzystujących klej na gorąco. W niedalekim sąsiedztwie swój zakład rozbudują firmy: Isringhausen - niemiecki producent foteli samochodowych oraz polska spółka Burda, działająca w branży budowlanej. W 2024 r. w strefie zakończy się ponadto budowa dużej farmy fotowoltaicznej, która będzie produkować 42 megawaty energii.

