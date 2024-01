Tak wygląda prywatna flota Krzysztofa Rutkowskiego. W jego garażach stoją prawdziwe cacka 9.01.2024

- Takie pojazdy, jak ten wyprodukowany w AMZ Kutno trafiają m.in. do państw arabskich, jak również do wyposażenia policji i innych jednostek penitencjarnych. (...) Gdy go tylko obejrzałem, to od razu zdecydowałem o jego zakupie. Pojazd ten jest warty około 3 mln zł. Nie mogę jednak powiedzieć dokładnej kwoty, ponieważ producent zastrzegł sobie poufność tej transakcji - tłumaczył wówczas Krzysztof Rutkowski, właściciel biura detektywistycznego. - Pojazd jest wyposażony w silnik o pojemności 6,9 litra. Samochód jest zbudowany na podwoziu ogromnego amerykańskiego pickupa. Silnik ma około 400 KM. Samochód może zabrać nawet dziewięć osób.