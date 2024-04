Tańcowadła 2024. Najlepsi tancerze z całej Polski zjechali do Ozimka

Zawodnicy walczyli w takich kategoriach jak street dance, show dance, inne formy tańca, taniec współczesny oraz hip-hop.

– Od blisko trzech dekad obserwuję jak zmienia się taniec i jestem pod wrażeniem tego, z czym przyjechali do nas zawodnicy – mówi Katarzyna Kamińska z Domu Kultury w Ozimku, w którym po raz 27. odbywają się Tańcowadła. – Oni zachwycają nie tylko techniką, ale też różnorodnością, dlatego z roku na rok poziom staje się wyższy. Choreografie są tak barwne i naszpikowane atrakcjami, że są widowiskowe, a przez to bardzo atrakcyjne również dla publiczności.

Ciekawostką jest, że z roku na rok taniec przyciąga coraz więcej chłopców.

– Niewątpliwie jest w tym spora zasługa social mediów, m.in. Tik-Toka, na którym tancerze prezentują swoje umiejętności, zdobywają popularność i w ten sposób ośmielają kolejnych – uważa organizatorka. – 27-lat temu, gdy to ja tańczyłam, chłopcy w zespołach byli na wagę złota, a zachęcenie ich, by do nas dołączyli, było sporym wyzwaniem. Dziś nie trzeba ich namawiać i wbrew pozorom można zobaczyć ich nie tylko w kategorii hip-hop.