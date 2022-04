Tauron Liga. Uni Opole - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 [ZDJĘCIA]

Poniedziałkowego wieczora w Stegu Arenie doszło do czwartego w tym sezonie starcia obu drużyn. Zarówno oba spotkania fazy zasadniczej, jak i w pierwszy mecz ćwierćfinałowy zakończyły się porażką Uni 0:3. W drugiej potyczce 1/4 finału stało się podobnie, choć przez moment była nadzieja na nieco inny obrót spraw.

Dokładnie rzecz ujmując, tak było w pierwszym secie. W nim opolanki bardzo dzielnie przeciwstawiły się aktualnym mistrzyniom Polski. Mimo że przez większość spotkania musiały sobie radzić bez lekko kontuzjowanej podstawowej przyjmującej Regiane Bidias (wchodziła jedynie na krótkie zmiany), to rolę liderki świetnie pełniła w inauguracyjnej partii atakująca Anna Bączyńska. W dużej mierze to dzięki niej doszło do gry na przewagi. Siatkarki z Opola nie doczekały się jednak ostatecznie choćby jednej piłki setowej i to Chemik triumfował 27:25.