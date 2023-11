Tauron Puchar Polski. Siatkarki Uni Opole poznały przeciwnika w 1/8 finału. Będzie nim Volley Wrocław

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy do niej dojdzie, ponieważ to same kluby mają dojść do porozumienia w sprawie daty rozegrania spotkania. Warunek jest jeden: musi się ono odbyć pomiędzy 20 grudnia a 17 lutego.

W tym ostatnim wymienionym terminie odbędą się bowiem spotkania ćwierćfinałowe. Gdyby zawodniczkom Uni udało się awansować do tej fazy, miałyby one również naprawdę dużą szansę na znalezienie się w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski (najprawdopodobniej 16-17 marca w Nysie). W 1/4 finału czekałaby bowiem na nie wyjazdowa potyczka z lepszym Ita Tools Stalą Mielec bądź 1-ligowym Eneą Energetykiem Poznań.