Uni Opole przegrało drugi mecz ćwierćfinałowy z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Teraz opolanki czeka już tylko gra o 7. miejsce

Była to już trzecia potyczka obu zespołów w drugiej połowie marca. Dwa wcześniejsze starcia też zakończyły się na korzyść BKS-u, ale miały one kompletnie odmienne scenariusze. W półfinale Tauron Pucharu Polski bielszczanki wręcz "przejechały się" po przeciwniku, wygrywając w trzech setach i pozwalając zdobyć Uni zaledwie 45 "małych punktów". Pierwsze starcie ćwierćfinałowe w Tauron Lidze dostarczyło jednak mnóstwo emocji. Co prawda BKS wygrywał już 2:0 w setach, ale siatkarki z Opola podniosły się z trudnego położenia i doprowadziły do tie-breaka. W nim z kolei prowadziły nawet 7:3, tyle że nie dały rady utrzymać tej zaliczki do ostatniego gwizdka.