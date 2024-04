Te psy i koty potrzebują kogoś, kto je pokocha. Są do oddania zupełnie za darmo

Adopcja zwierzęcia to zobowiązanie na wiele lat

Należy pamiętać też o kosztach związanych z utrzymaniem zwierzęcia. Wymaga to zakupu karmy, zabawek, akcesoriów, regularnych wizyt u weterynarza i ewentualnego leczenia. Warto być przygotowanym finansowo na te okoliczności.

Każdy, kto rozważa adopcję psa lub kota, powinien jednak zdawać sobie sprawę, że jest to poważne zobowiązanie. Przygarnięcie zwierzęcia wiąże się z odpowiedzialnością na wiele lat.

Psy i koty do adopcji na portalu OLX

OLX to serwis ogłoszeniowy, należący do globalnej firmy medialno-technologicznej Naspers, z siedzibą w RPA. Grupa Naspers działa w ponad 40 krajach i jest liderem na rynku platform ogłoszeniowych. Dzięki swojemu zasięgowi, portal OLX stał się popularnym miejscem, gdzie można znaleźć różne ogłoszenia, w tym te dotyczące zwierząt do adopcji.