PiESEL, czyli elektroniczna tożsamość dla każdego czworonoga. Opole jest „za”

„PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” to zyskująca popularność, ogólnopolska kampania na rzecz zwierząt. Jej autorzy proponują, aby wprowadzić w Polsce powszechny obowiązek czipowania czworonogów. Za przyjęciem uchwały popierającej wprowadzenie takiego obowiązku zagłosowali podczas czwartkowej sesji opolscy radni.

- Ta inicjatywa nie dotyczy tylko psów, ale wszystkich zwierząt. Uważam, że jest to słuszna inicjatywa dlatego, że stwarza pole do poprawy bezpieczeństwa zwierząt. Pomysł ten chroni zwierzęta i obywateli – mówi radna Alicja Wiśniewska.

- Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa. Żeby to był system skuteczny, to musi być to system ogólnopolski i obowiązkowy. Od razu mówię jednak, że nie chodzi tu o to, by skutecznie pobierać podatek, bo w Opolu od wielu lat nie ma podatku od psa. Chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i ich właścicieli – przekazuje Arkadiusz Wiśniewski.