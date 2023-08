Tegoroczne lato to dramat. Internauci komentują deszczową aurę po swojemu. Najlepsze memy o pogodzie 10.08.2023

Deszczowy sierpień. Takiej pogody się nie spodziewaliśmy

Przeciętny sierpień to czas, gdy temperatury osiągają swoje maksimum, a niebo jest praktycznie bezchmurne. Ale w tym roku atmosfera postanowiła się zbuntować. W nadmorskich kurortach temperatura odczuwalna w dzień spadła do 6 stopni, a opady były tak obfite i stałe, że wielu ludzi nie mogło uwierzyć własnym oczom. Natychmiast zareagowali na to internauci.