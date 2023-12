Tłumy "Mikołajów" i wyjątkowa akcja specjalna podczas meczu Corotop Gwardia Opole - Górnik Zabrze [ZDJĘCIA]

Jednym z wyjątkowych wydarzeń podczas tej potyczki była bowiem akcja "Rzuć pluszaka dla dzieciaka", organizowana przez Gwardię oraz Fundację Biznesowa Grupa. Wszystkie pluszaki, które znalazły się w przerwie na parkiecie Stegu Areny, zostaną przekazane do opolskich domów dziecka i domów samotnej matki.

Akcja "Rzuć pluszaka dla dzieciaka" Wiktor Gumiński

Ogólnie mecz Gwardii z Górnikiem cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców. Na trybunach zasiadło aż 2700 widzów. To największa frekwencja, jaka w tym sezonie miała miejsce na spotkaniu z udziałem opolskich szczypiornistów. Spora część z nich oglądała je ubrana w mikołajowe czapki, jakie wszyscy fani mogli otrzymać przed wejściem na widownię.

W 2023 roku gwardziści rozegrają jeszcze dwa mecze ligowe. Już w środę 13 grudnia o godz. 18 zmierzą się na wyjeździe z Grupą Azoty Unią Tarnów. Później, we wtorek 19 grudnia (godz. 18), wrócą natomiast do siebie i zagrają z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Następnie czekać ich będzie dłuższa, regulaminowa przerwa w rozgrywkach. Po jej zakończeniu, do rywalizacji powrócą dopiero w weekend 3-4 lutego.