Tomasz Kaliszan: Będziemy pytać pana prezydenta o trasę średnicową

Co oraz ile radni Opola wiedzą na temat planów władz miasta Opola dotyczących budowy trasy średnicowej wiodącej od ul. Struga, przez Pasiekę i Odrę?

Na dziś wiemy, że powstało zlecenie na realizację projektu i powstają prace projektowe. Pamiętajmy, że byliśmy w okresie przejściowym, za nami wybory parlamentarne i samorządowe. Obecnie układamy całą naszą współpracę z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim na nowo. Będziemy na bieżąco dopytywać prezydenta o działania dotyczące trasy średnicowej. Chcemy wiedzieć od A do Z wszystko co się dzieje w tym temacie, żeby odpowiednio to komunikować mieszkańcom i ewentualnie wypracować najlepsze działania.

Jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej jesteście “za” czy “przeciw”?

Uważamy, że wszelkie inwestycje infrastrukturalne polepszają warunki rozwojowe całego miasta. Musimy patrzeć na miasto jako na całość, nie tylko na pewien wyrywek danej części. Subiektywnie uważamy, że przeprawa odciążająca ruch w centrum miasta jest potrzebna, jednak ja nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie. Rozumiem, że jest taka potrzeba, rozumiem, że prezydent odwołuje się do referendum w tej sprawie, jednak pamiętajmy też, że upłynęło od niego wiele lat.