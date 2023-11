Tomasz Kapica redaktor naczelny nto: Kolejna manipulacja prezydenta Opola

Ze strony prezydenta miasta Opola doszło więc do bezczelnej manipulacji. Nie pierwszej zresztą. Nowa Trybuna Opolska przez wiele ostatnich miesięcy patrzyła na ręce prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. To nasz tytuł ujawnił, iż nabył on prawa do dwóch mieszkań z TBS, którego zadaniem jest budowa bloków komunalnych dla zwykłych mieszkańców. Prezydent Opola za te publikacje wielokrotnie atakował nas w mediach społecznościowych. Arkadiusz Wiśniewski nie znosi bowiem jakiejkolwiek krytyki medialnej.