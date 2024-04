Dla Arkadiusza Wiśniewskiego to ostatnia kadencja. "Nie zamierzam kłaść nóg na stół!"

- Pięć lat temu wygrałem w pierwszej turze, uzyskując 70 procent poparcia. Wydawało mi się, że ten wynik jest nie do powtórzenia. Tymczasem udało się przebić sufit i bardzo dziękuję za to mieszkańcom oraz współpracownikom – mówił podczas pierwszej, powyborczej konferencji prasowej prezydent Arkadiusz Wiśniewski. – Stawałem do tych wyborów będąc prezydentem od 9,5 roku. To czas, który zużywa polityka i jest to naturalne, dlatego cieszę się, że dziś zaufało mi więcej wyborców niż wtedy. Nie spodziewałem się tak dobrego wyniku.