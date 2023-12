Tragedia pod Niemodlinem. 25 lat więzienia dla Pawła R. za podpalenie żywcem swojego kolegi. "Papieros przypadkowo wypadł mi z ust"

W Radoszowicach koło Niemodlina sąsiedzi znali się od lat, a życie toczyło się w rytmie wiejskiej atmosfery. Jednak gdy na jaw wyszły okoliczności tego makabrycznego zdarzenia, mieszkańcy byli w szoku. Nikt nie mógł uwierzyć, że w ich własnej wsi mogło dojść do tak straszliwego aktu przemocy.

Tego tragicznego dnia Paweł R. pomagał bratu na budowie, ale wieczorem sytuacja wymknęła się spod kontroli podczas spotkania u jednego z sąsiadów. Kłótnia z 41-letnim Mariuszem przeniosła się na polną drogę, gdzie doszło do brutalnego ataku.

Oskarżony Paweł R. przyznał, że uderzył Mariusza trzy razy, co doprowadziło do jego upadku na ziemię między polem a drogą. Następnie, według zeznań oskarżonego, wrócił do domu po kanister z benzyną, aby „jeszcze trochę nastraszyć" Mariusza.

Prokuratura twierdzi, że Paweł R. celowo rzucił zapalonym papierosem na rozlaną benzynę, co spowodowało tragiczny zapłon. Mariusz Ś. doznał rozległego oparzenia ciała, co doprowadziło do jego śmierci.