Trwa remont stadionu miejskiego w Byczynie. Powstaną nowe trybuny dla kibiców

Mimo wszystko raczej nie zdąży z zakończeniem prac do meczu inaugurującego nowy sezon, który zaplanowany został na sobotę 19 sierpnia. W tym spotkaniu „Hetman” podejmować będzie LZS Uszyce.

Hetman Byczyna otrzymał dotację na remont stadionu z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości 250 tys. zł. Do przedsięwzięcia dorzuci się także finansowo gmina.

Klub niedawno dostał też pieniądze na kolejny etap remontu szatni.

- Czekamy jeszcze na podpisanie umowy – mówi prezes „Hetmana” Byczyna. – W tym etapie będziemy remontować szatnie gości i gospodarzy. Będziemy się jeszcze starać o pieniądze na remont pryszniców czy ocieplenie budynku z zewnątrz, ale to w późniejszym terminie. Najważniejsze jest to, że choć małymi krokami, ale idziemy do przodu.