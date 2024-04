Tutaj młodzi nauczą się mądrego podejścia do ekologii. W regionie powstały 24 ekopracownie

Co ciekawe, w ekologicznej pracowni w Głubczycach część zajęć prowadzi też młodzież. Ich odbiorcami są ich młodsi koledzy ze szkół podstawowych i przedszkoli.

- Nowa klasa zapewni nam nowe możliwości przystające do szkoły XXI wieku. Widać duży nacisk kładziony na ekologię, co bardzo cieszy, bo możemy się wiele nauczyć, ale też edukować innych. W takiej pracowni milej się pracuje i zdobywa więcej wiedzy , szczególnie tej praktycznej – mówi Piotr, uczeń głubczyckiego liceum.

Podobna pracownia powstała też w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Ta jednak jest o tematyce przyrodniczej.

- To jedna z najładniejszych sal w naszej szkole. To klasa pełna roślin, estetycznie umeblowana, bogata w liczne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. W takim otoczeniu ciekawie prowadzone zajęcia przyczyniają się do rozwoju zainteresowań przyrodniczych uczniów i motywują ich do nauki – mówi Ewa Błażków, dyrektor szkoły podstawowej nr 2.