Trzecia hala sportowa w mieście jest już prawie gotowa. Tak wygląda arena przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

- Budowa nowej sali sportowej postępuje. To dla nas wszystkich świetna wiadomość - informuje Horst Chwałek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. - Zrobiliśmy zdjęcia z drona, jak nasza nowa hala sportowa widziana z lotu ptaka.

Od początku założenie było takie, że będzie to szybka inwestycja, realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj". Hala sportowa przy oleskiej zawodówce budowana jest w technologii szkieletowej, z płyt warstwowych.

- Przewidywany termin zakończenia budowy to 31 maja. W czerwcu przewidziane są wszystkie obiory. Latem hala będzie wyposażona, a od 1 września uczniowie w nowym roku szkolnym będą juz ćwiczyli w nowej hali - zapowiada Horst Chwałek.

Absolutnie nie rezygnujemy też ze starej sali gimnastycznej, do dyspozycji będą dwie. Do tego budowany jest łącznik z szatniami, natryskami i toaletami.