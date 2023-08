Tutaj powstanie nowy zbiornik. Na jego przyszłym dnie stoją jeszcze wielkie koparki

Studium wykonalności to opracowanie, które poprzedza każdą dużą inwestycję i opisuje jej koszty, ryzyka, szanse oraz przyszły harmonogram robót. Prace nad takim dokumentem w przypadku zbiornika Kotlarnia właśnie ruszyły, a jego wykonanie zleciły Wody Polskie. Najważniejszą częścią owego studium będzie wybranie wariantów w jakich ów zbiornik powstanie. Opracowanie ma być gotowe do końca roku.

- Opracowanie, które zleciliśmy będzie punktem wyjścia do dalszych prac, w tym późniejszego przygotowania dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy robót budowalnych – twierdzi Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zbiornik Kotlarnia będzie stale napełniony wodą

Jak dodaje dyrektor Kurz, zbiornik Kotlarnia powstanie jako wielofunkcyjny i „mokry”, co oznacza, że będzie stale napełniony wodą (w przeciwieństwie do zbiornika Racibórz). Korzyści z jego funkcjonowania odniosą mieszkańcy, zyskując większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przestrzeń rekreacyjną.

- Skorzysta jednak również ekosystem. Woda zgromadzona w zbiorniku wspomoże retencję, poprawią się warunki glebowe, co dodatnio wpłynie na drzewostan. Ponadto w czasie niżówek hydrologicznych, kiedy stan wody w korycie Bierawki będzie niski możliwe będzie zasilenie rzeki wodami zmagazynowanymi w zbiorniku – zaznacza.

Studium wykonalności zbiornika Kotlarnia

Opracowanie studium wykonalności będzie kosztowało 220 tysięcy złotych. Wody Polskie w Gliwicach zleciły to zadanie spółce Multiconsult Polska sp. z o.o. Ma ona 150 dni na wykonanie zadania.

Zgodnie z założeniami powierzchnia zbiornika Kotlarnia będzie wynosiła około 900 ha. Planowana pojemność to około 40 mln m3, a rezerwa powodziowa to 24 mln m3. Zadanie uwzględnione zostało m.in. w dokumentach strategicznych takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy, Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz wspomnianym powyżej projekcie Ustawy o rewitalizacja Odry. Obecnie jego koszt szacowany jest na ok 180 mln zł.