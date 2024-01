Starosta prudnicki spiera się z burmistrzem o glebę. W tle chodzi o zapłatę ponad 1,5 milina złotych za odrolnienie terenu pod cmentarz

Przygotowania do budowy nowego cmentarza przy ul. Jesionkowej w Prudniku są prowadzone od kilku lat. Urząd Miejski zlecił projektantowi dokumentację techniczną, która jest już gotowa.

Burmistrz wstrzymał się jednak z wystąpieniem o pozwolenie na budowę, do czasu zakończenia sporu prawnego ze starostą prudnickim.

Obecnie grunty pod cmentarz mają dość wysoką – III klasę bonitacji gleby. Gdyby jednak klasyfikator stwierdził, że klasa gleby się pogorszyła i spadła do IV kategorii, to nie ma już podstawy prawnej do nakładania na gminę opłaty za odrolnienienie terenu.

A to wysoka opłata – 160 tysięcy rocznie naliczane przez 10 lat czyli w sumie 1,6 miliona złotych, które trzeba doliczyć do kosztów budowy cmentarza.